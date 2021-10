Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prend une décision tonitruante pour Pogba !

Publié le 16 octobre 2021 à 16h15 par B.C.

Libre à la fin de la saison, Paul Pogba a récemment été annoncé dans le viseur du FC Barcelone. Mais chez les Blaugrana, on ne se ferait guère d’illusions sur l’arrivée du champion du monde tricolore.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Manchester United, Paul Pogba n’a toujours pas prolongé, et ce malgré la volonté des Red Devils de conserver l’international français. D’après la presse britannique, le club mancunien serait disposé à offrir une fortune au joueur pour le convaincre de rester du côté d’Old Trafford, mais Paul Pogba serait toujours en pleine réflexion. Il faut dire que de nombreuses options s’offrent à lui pour son avenir. Le PSG, le Real Madrid et la Juventus sont notamment à l’affût, et il en serait de même pour le FC Barcelone. Mais en interne, on peine à croire que le champion du monde tricolore acceptera de rejoindre la Catalogne.

Le Barça ne croit pas à l’opération Pogba