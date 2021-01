Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça est-il toujours une menace pour Leonardo avec Neymar ?

Publié le 12 janvier 2021 à 5h45 par Th.B.

Contrairement à Jordi Farré et Emili Rousaud notamment, le candidat à la présidence du FC Barcelone Joan Laporta ne songerait pas à lancer une offensive pour Neymar dont le contrat au PSG court actuellement jusqu’en juin 2022.

Et si Neymar quittait finalement le PSG pour revenir au FC Barcelone l’été prochain ou en 2022 ? Si Leonardo ne parvenait pas à trouver d’ici-là un terrain d’entente avec la star parisienne et son entourage, ce serait un scénario à prendre en considération puisque son contrat expirera en juin 2022. Ces derniers jours, la tendance est à une prolongation, Téléfoot ayant récemment assuré qu’un nouveau contrat devrait être présenté à Neymar par la direction sportive du PSG. En parallèle, les élections présidentielles du FC Barcelone auront lieu le 24 janvier prochain. Certains candidats, tels que Jordi Farré et Emili Rousaud ont ouvertement évoqués un retour de l’ancien ailier du Barça . Mais pour le favori, Joan Laporta, ce dossier ne serait pas vraiment à l’ordre du jour.

« Je pense aux joueurs que nous avons »