Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça avait bien tout prévu pour le retour de Neymar…

Publié le 1 octobre 2020 à 4h45 par T.M.

Compte tenu du contexte actuel à cause du coronavirus, le FC Barcelone a rapidement fait une croix sur son rêve de faire revenir Neymar. Toutefois, tout était bien prévu pour le joueur du PSG.

Neymar repart bien pour une 4ème saison avec le PSG et pourrait même prolonger prochainement. Cela était pourtant loin d’être gagné il y a quelques mois encore. En effet, l’été dernier, le Brésilien a tout fait pour revenir au FC Barcelone. Alors que le club catalan semble y croire vraiment, Leonardo n’a finalement rien lâché, retenant ainsi l’international auriverde. Un coup dur pour les Blaugrana, qui n’avaient toutefois pas été refroidis. En effet, comme l’explique Mundo Deportivo , à peine le mercato estival 2019, le Barça se serait remis en action pour boucler le retour de Neymar pour cet été 2020. Mais c’était avant le coronavirus.

Les feux étaient au vert ?