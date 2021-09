Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'improbable sortie d'Agüero sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 4 septembre 2021 à 23h15 par La rédaction

La rumeur Kylian Mbappé au Real Madrid a alimenté les discussions espagnoles comme françaises. De quoi amuser quelques observateurs, parmi lesquels Kun Aguero.

Kylian Mbappé rejoindra-t-il le Real Madrid ? Le Français a refusé de prolonger son contrat qui devrait prendre en juin 2022. Un véritable camouflet pour le PSG qui avait déboursé 180M€ pour arracher le joueur à l’AS Monaco. Le Real Madrid rêve d’enrôler l’attaquant, qui n’a jamais caché son ambition d’évoluer sous la tunique Merengue. Mais après plusieurs offensives au mois d’août, Kylian Mbappé est finalement resté au PSG.

«Tous les jours, on parle de Mbappé à Madrid...»