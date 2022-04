Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’aveu de Ronaldinho sur le départ de Messi du FC Barcelone !

Publié le 10 avril 2022 à 9h45 par A.C.

Ronaldinho, ancien joueur du PSG et du FC Barcelone, est revenu sur l’été 2021 vécu par Lionel Messi... qui a changé de club pour la première fois de sa carrière.

Il a fallu attendre la fin de la saison, pour voir le véritable Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Pas au niveau depuis son arrivée en provenance du FC Barcelone, le septuple Ballon d’Or a délivré trois passes décisives ce samedi face au à Clermont Foot, lors de la 31e journée de Ligue 1 (1-6), toutes adressées à ses compères de l’attaque Neymar et Kylian Mbappé. De quoi gonfler quelque peu ses statistiques, qui restent toutefois bien loin de ses standards, puisque depuis son arrivée au PSG, Messi ne totalise que huit buts toutes compétitions confondues.

« Je n'aurais jamais imaginé le voir avec un autre maillot, mais... »