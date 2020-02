Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Tuchel d’ores et déjà scellé ?

Publié le 27 février 2020 à 21h45 par La rédaction

Thomas Tuchel devrait quitter le PSG à la fin de la saison, et ce peu importe le parcours européen du club parisien.

Le 11 mars prochain, le PSG accueillera le Borussia Dortmund avec l’espoir de faire mieux que la saison dernière et d’accéder aux quarts de finale de la Ligue des champions. Et en cas d’élimination à ce stade de la compétition, Thomas Tuchel pourrait se retrouver sur un siège éjectable. Alors que plusieurs noms sont d'ores et déjà évoqués pour prendre sa succession à l’instar de Massimiliano Allegri ou encore Maurizio Sarri, l’avenir de Thomas Tuchel serait scellé en interne.

Thomas Tuchel sur le départ