Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne serait pas passé à l’action pour Neymar !

Publié le 27 février 2020 à 19h45 par A.M.

Alors que le contrat de Neymar prend fin en juin 2022, Leonardo n’aurait pas encore entamé les premières discussions avec l’entourage du numéro 10 pour une prolongation de son bail.

L’avenir de Neymar n’en finit plus de faire parler. L’été dernier, le Brésilien a tout fait pour quitter le PSG et retourner au FC Barcelone. Visiblement malheureux à Paris, il voulait partir et retrouver la Catalogne où il a encore de nombreux amis. Toutefois, les deux clubs n’ont jamais trouvé d’accord et Neymar est finalement resté au PSG. Et c’est désormais une prolongation de contrat qui est évoquée.

Pas de contacts entre Leonardo et Neymar ?