Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Tuchel complétement relancé !

Publié le 17 mai 2020 à 4h00 par A.M.

Bien que le coronavirus ait figé les positions dans de nombreux dossiers, l'avenir de Thomas Tuchel ne serait pas totalement réglé.

La crise du coronavirus a changé la donne dans de nombreux dossiers du Paris Saint-Germain. Pour commencer, la situation des joueurs en fin de contrat a été reconsidéré, et comme le10sport.com vous le révélait, des joueurs tels que Thiago Silva pourrait rester. Malgré tout, la situation de Thomas Tuchel reste en suspens. Sous contrat jusqu'en juin 2021, le technicien allemand n'a pas été choisi par Leonardo ce qui continue à le fragiliser pour son avenir d'autant plus que de grands noms sont sur le marché.

Un départ de Tuchel toujours envisageable ?