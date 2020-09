Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de David Alaba totalement relancé ?

Publié le 16 septembre 2020 à 23h15 par D.M.

Les dirigeants du Bayern Munich seraient en colère après la sortie d’Uli Hoeness qui n’avait pas hésité à s’en prendre à l’agent de David Alaba. Une déclaration malvenue alors que le club allemand tente de prolonger le contrat de l’Autrichien, courtisé par le PSG.

Sous contrat jusqu’en 2021, David Alaba ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Sur les tablettes de nombreuses équipes à l’instar du PSG, l’international autrichien a entamé des discussions avec le Bayern Munich pour rallonger son bail, mais son agent Pini Zahavi aurait des exigences élevées. Des demandes ahurissantes qui ont poussé le président d’honneur Uli Hoeness à prendre la parole pour dire sa vérité. « Tout le monde veut qu'il reste avec nous, c'est un très bon joueur. Mais il a un piranha avide comme conseiller. Le père, que j'aime beaucoup, se laisse beaucoup influencer par lui. Tout est question d'argent. Si vous saviez ce que M. Zahavi demande juste pour la signature. Ce n'est pas possible du tout. Là Je comprends que Hasan Salihamidzic (directeur sportif du Bayern Munich a complètement paniqué pendant la conversation » avait-il déclaré dans un entretien à Sport1 .

Alaba irrité par la sortie d’Hoeness