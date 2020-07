Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir d’Allan Saint-Maximin dicté par l’Arabie Saoudite ?

Publié le 6 juillet 2020 à 19h15 par T.M.

Arrivé à Newcastle l’été dernier, Allan Saint-Maximin suscite déjà de nombreuses convoitises. Partira ? Ne partira pas ? Cela devrait prochainement se décider. Explications.

Depuis ce week-end, l’avenir d’Allan Saint-Maximin se retrouve au centre des rumeurs. Auteur de bonnes prestations sous le maillot de Newcastle, le Français n’aurait pas manqué de taper dans l’oeil de plusieurs écuries européennes. Ainsi, en Angleterre, on a notamment assuré que le PSG avait un oeil sur le joueur de Magpies. Selon nos informations, ce sont Naples et surtout Arsenal qui sont sur les rangs pour récupérer Saint-Maximin. De l’autre côté de La Manche, on a d’ailleurs confirmé cet intérêt des Gunners, qui seraient actuellement les mieux placés pour rafler la mise. Toutefois, avant de savoir qui accueillera Allan Saint-Maximin, The Northern Echo explique surtout qu’il faudra voir si Newcastle est racheté ou non.

Quel avenir pour Saint-Maximin ?