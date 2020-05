Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un prétendant de renom ne lâcherait pas Cavani !

Publié le 25 mai 2020 à 22h45 par La rédaction mis à jour le 25 mai 2020 à 22h47

Après son transfert avorté à l’Atlético de Madrid cet hiver, Edinson Cavani pourrait tout de même prendre la décision de l’Espagne cet été pour rejoindre les Colchoneros, toujours dans la course avec l’Inter Milan dans ce dossier.

Edinson Cavani a toujours la cote. En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, le Matador est libre de signer où bon lui semble. Plusieurs clubs auraient manifesté leur intérêt, notamment quelques destinations exotiques (Inter Miami, Boca Juniors…), mais l’international uruguayen, et meilleur buteur de l’histoire du PSG, rêve d’un dernier gros contrat en Europe avant de tirer sa révérence et de se retirer des projecteurs de la Champions League et du football européen. Déjà courtisé par l’Atlético de Madrid cet hiver, Cavani pourrait toujours s’envoler vers l’Espagne…

2 ans de contrat proposés par l’Atlético ?