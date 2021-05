Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Sergio Ramos se rapproche ?

Publié le 19 mai 2021 à 22h10 par La rédaction

Les derniers éléments apportés par les médias espagnols tendent à confirmer que la prolongation de Sergio Ramos est désormais quasiment impossible. Analyse.

Selon les médias espagnols, le Real Madrid n’aurait pas l’intention de surenchérir sur l’offre de contrat qu’il a déjà transmise à Sergio Ramos, pour l’instant libre en juin. Le club merengue a proposé à son capitaine un bail d’un an, avec une diminution de salaire de 10% et il aurait fait savoir qu’il ne transmettrait pas d’offres à la hausse, et qu’en clair, c’était à prendre ou à laisser pour Sergio Ramos.

Position irréconciliable ?

Dans un tel contexte, une prolongation apparaît aujourd’hui impossible : entre Florentino Pérez, qui n’a pas caché que la fermeté du Real n’était pas sans lien avec le refus de Sergio Ramos de baisser son salaire l’été dernier pour aider le club à passer le cap de la crise sanitaire, et le joueur, qui estime qu’il reçoit un traitement indigne de son histoire avec le club et de son statut, l’affaire paraît avoir dépassé le cap du désaccord financier. Pour le PSG, l’opportunité se précise jour après jour.