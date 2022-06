Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Luis Campos a une conséquence immédiate

Publié le 10 juin 2022 à 23h15 par Axel Cornic

Patron du sportif, Luis Campos travaille actuellement pour dessiner ce que sera le Paris Saint-Germain de la saison prochaine. Mais il ne semble pas se contenter que de ça, puisqu’il aurait également des visions tactiques précises, qui pourraient décidément plus coller avec Christophe Galtier qu’avec Zinedine Zidane.

Nombreux ont annoncé une mise à l’écart de Leonardo en marge de la dernière journée de Ligue 1. Pourtant, aucune annonce n’est pour le moment arrivée du côté du Paris Saint-Germain, qui a pourtant officialisé sa nouvelle collaboration avec Luis Campos. Ce dernier va s’occuper de tout le projet sportif, en commençant par la nomination du nouvel entraineur. Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, la piste la chaude concerne actuellement Christophe Galtier et non Zinedine Zidane, comme certains médias ont pu l’annoncer ce vendredi. Un homme que Campos connait bien et qui semble beaucoup plus souple dans sa vision du travail qu’il occupera à l’avenir au PSG.

Campos veut une défense à trois au PSG