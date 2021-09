Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de Lionel Messi a tout changé pour Verratti !

Publié le 30 septembre 2021 à 1h45 par A.D.

Arrivé en janvier dernier au PSG, Mauricio Pochettino a replacé Marco Verratti en numéro 10. Alors que Lionel Messi a intégré l'effectif du PSG cet été, le coach argentin a repositionné l'international italien en sentinelle. Un choix qui a payé contre Manchester City.

Après avoir remercié Thomas Tuchel, la direction du PSG a décidé de miser sur Mauricio Pochettino, un ancien de la maison, au mois de janvier. Dès son retour à Paris, le technicien argentin a pris des grandes décisions pour imposer sa patte. Et l'un de ses choix forts concernait Marco Verratti. Plutôt que de le placer milieu relayeur, comme le faisait par exemple son prédécesseur Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino a préféré placer l'Italien un peu plus haut sur le terrain, à savoir en numéro 10. Mais avec l'arrivée de Lionel Messi, le nouveau coach du PSG a changé ses plans vis-à-vis de Marco Verratti.

Marco Verratti repositionné à cause de Lionel Messi ?