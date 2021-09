Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Griezmann se lâche après son départ du FC Barcelone !

Publié le 30 septembre 2021 à 0h30 par B.C.

Auteur de son premier but ce mardi depuis son retour à l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann s’est livré sur son départ du FC Barcelone et ses débuts compliqués chez les Colchoneros.

Après deux années compliquées au FC Barcelone, Antoine Griezmann a fait son retour à l’Atlético de Madrid lors du dernier mercato estival, mais les premiers pas du Français dans son ancien club n’ont pas été simples. Antoine Griezmann reste dans le collimateur d’une grande partie des supporters madrilènes qui n'ont pas digéré son départ en 2019 et peine à afficher son meilleur niveau sous le maillot des Colchoneros . Mais le Français s’est libéré d’un poids ce mardi en inscrivant un but décisif face à l’AC Milan (2-1), permettant à l’Atlético de revenir au score. À l’issue de la rencontre, Griezmann s’est prononcé sur les dernières semaines agitées qu’il a vécues.

« Mes coéquipiers, le club, les supporters m’attendent, et c'est pour cela que je suis ici »