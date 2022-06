Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Galtier bloquée par Pochettino ?

Publié le 20 juin 2022 à 22h00 par Jules Kutos-Bertin

Comme annoncé en exclusivité par le10sport.com, Christophe Galtier, priorité du PSG, est tout proche du club de la capitale. A l’instant T, l’OGC Nice et Paris seraient tombés d’accord pour un montant avoisinant les 10M€. Pour le moment, l’officialisation de son arrivée dépend du départ de Mauricio Pochettino, espéré pour ce jeudi.

C’est le feuilleton du moment. Après avoir travaillé sur la prolongation de Kylian Mbappé pendant des mois, le PSG s’est vite plongé sur un autre dossier : le nom de son nouvel entraîneur. Depuis un très long moment, le club de la capitale rêve de faire venir Zinédine Zidane. Il y a deux semaines, plusieurs médias annonçaient même un accord imminent entre l’ancien coach du Real Madrid. Une information démentie en exclusivité par le10sport.com qui vous a précisé, à cette occasion, que la priorité était Christophe Galtier et que la piste Zidane était exclue.

Transferts - PSG : Galtier, Vitinha... Le plan de Campos pour le mercato est révélé https://t.co/wJcrH1usZm pic.twitter.com/EHL9m3GkQA — le10sport (@le10sport) June 20, 2022

Accord entre Nice et le PSG pour Galtier