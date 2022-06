Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Milan Škriniar a contacté le vestiaire parisien

Publié le 16 juin 2022 à 23h15 par Baptiste Lefilliatre

Quelques jours après l’arrivée de Luis Campos au poste de conseiller sportif du Paris Saint-Germain, le dirigeant portugais a relancé une piste de l’ancien directeur sportif Leonardo : celle de Milan Škriniar, défenseur central de l’inter Milan, qui se serait d’ailleurs renseigné sur le club de la capitale.

C’est un marché des transferts très mouvementé qui s’annonce du côté du Paris Saint Germain cet été. Après l’option d’achat activée de son latéral gauche Nuno Mendes, les parisiens ne comptent pas s’arrêter là pour renforcer leur arrière-garde. Tout juste nommé conseiller sportif du club de la capitale, Luis Campos s’est mis au travail sur un dossier préalablement ouvert par l’ancien directeur sportif Leonardo, en la personne de Milan Škriniar, le défenseur central de l’Inter Milan. Ce dernier n’est d’ailleurs pas resté de marbre face à cet intérêt.

Mercato - PSG : Deux plans B activés par Luis Campos après Skriniar ? https://t.co/WWknK1sFhe pic.twitter.com/WW7uG9S2Tq — le10sport (@le10sport) June 15, 2022

Škriniar a appelé… Hakimi !