Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce retentissante d’une star du projet QSI !

Publié le 16 février 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il s’est imposé comme un élément indispensable du PSG au fil des années, Marquinhos affiche son envie de rester encore longtemps au sein du projet QSI.

Presque inconnu du grand public européen à son arrivée au PSG en 2013, Marquinhos a su prendre son mal en patience pour devenir un cadre du club de la capitale. Le défenseur central brésilien, qui était au départ barré par des profils comme Thiago Silva, Alex et par la suite David Luiz, a néanmoins réussi à faire son trou au PSG, dont il est aujourd’hui le capitaine. Un parfait symbole de l’évolution du projet QSI, et les dirigeants parisiens peuvent déjà être rassurés pour l’avenir de Marquinhos…

« Je pense rester longtemps ici »