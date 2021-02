Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avenir, succession de Thiago Silva… Marquinhos envoie des messages forts !

Publié le 15 février 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il a pris la succession de Thiago Silva en tant que capitaine du Paris Saint-Germain cette saison, Marquinhos s’est confié sur sa fierté d’avoir un tel statut au sein d’un club où il se voit évoluer encore de nombreuses années.

Arrivé en 2013 en provenance de l’AS Roma, Marquinhos a peu à peu gravi les échelons depuis son arrivée pour s’imposer comme un titulaire en puissance dans le onze du PSG. Le droitier de 26 ans est désormais un élément indéboulonnable à Paris en évoluant aussi bien en défense centrale qu’au milieu de terrain par moment. Plus encore, après le départ de Thiago Silva en août dernier au terme de son contrat, c’est Marquinhos qui a pris sa succession en tant que capitaine de l’écurie francilienne. Ainsi, la boucle a en quelque sorte été bouclée : arrivé tout jeune au PSG comme un grand espoir, l’ancien joueur du SC Corinthians est désormais le patron de son équipe.

« J'essaie de faire ma part »

Et forcément, cela n’est pas pour déplaire au principal intéressé ! En effet, à l’occasion d’un entretien accordé à France Bleu diffusé ce lundi matin, Marquinhos n’a pas caché toute sa fierté au moment de parler de ce statut de capitaine, et ce d’autant plus lorsqu’il regarde les joueurs qui ont porté ce brassard avant lui. « Ce que ça représente d’être capitaine ? C'est quelque chose de fort. J'ai regardé mes capitaines avant : Thiago Silva, Ibrahimovic, Thiago Motta... Ça a été des joueurs pour lesquels j'ai eu beaucoup de respect et d'admiration. Quand je voyais comment les capitaines se comportaient, comment ils réagissaient à chaque décision, sur le terrain et dans le vestiaire, je voyais qu'ils étaient importants pour tous les joueurs et le staff. Maintenant, c'est moi. J'essaie d'aider au maximum, d'être toujours ouvert pour que les autres puissent parler avec moi, de la même façon que mes capitaines m'ont accueilli quand j'étais plus jeune. On sait à quel point un capitaine est important pour l'équipe, les plus jeunes comme les plus expérimentés. J'essaie de faire ma part », a confié Marquinhos. Et le moins que l’on puisse dire est que ce rôle lui sied bien.

« Je pense rester encore beaucoup de temps ici »