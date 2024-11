Mercato - PSG : Lâché par Luis Enrique, son agent passe à l’action

Axel Cornic

Déjà poussé vers la sortie lors du dernier mercato, Milan Skriniar ne joue que très peu au Paris Saint-Germain et la situation pourrait devenir critique, notamment avec le retour de Lucas Hernandez. Un départ semble donc être devenu la seule solution pour l’international slovaque, qui depuis le début de la saison a dû se contenter de trois apparitions en Ligue 1.

C’est le troisième plus gros salaire du PSG, mais l’un des joueurs les moins utilisés par Luis Enrique. La situation de Milan Skriniar interroge en ce moment et certains se demandent si son aventure parisienne n’est pas déjà terminée, un an et demi après son arrivée libre en provenance de l’Inter. Car pour le moment, aucun changement majeur n’est en vue...

Le clan Skriniar a commencé à préparer un départ

C’est même le contraire, puisque Skriniar pourrait voir Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez revenir de blessure dans les prochains mois. Dans son entourage on aurait senti le vent tourner et à en croire Tuttosport, son agent se serait récemment mis au travail pour lui trouver un nouveau club.

La Juventus contactée, mais...

Ainsi, le quotidien italien nous apprend que l’agent de Milan Skriniar aurait notamment contacté la Juventus, où l’on chercherait un défenseur après la grave blessure de Bremer. Mais les Bianconeri auraient été assez refroidis par les demandes salariales du joueur, qui gagne près de 10M€ par an au PSG.