PSG : «Ça m’horripile», coup de gueule en direct contre Luis Enrique

Ce vendredi en conférence de presse avant la rencontre entre le PSG et le RC Llens, Luis Enrique a évoqué les sanctions pour les chants homophobes entendus en tribunes. Des propos qui ont fait réagir dans la foulée. En effet, la sortie de l'entraîneur du PSG n'a pas du tout enchanté Pascal Dupraz, qui a tenu à le faire savoir en direct à la radio ce samedi.

L'entraîneur espagnol semble avoir du mal avec le traitement réservé au PSG quant aux sanctions pour chants homophobes. « La tribune est fermée tous les quatre matins, alors que dans d'autres équipes on entend tout type de choses et je ne vois pas de sanctions... » a-t-il par exemple déclaré en conférence de presse ce vendredi avant d'affronter le RC Lens. Cette déclaration n'a pas du tout plu à Pascal Dupraz et il l'a fait savoir à l'occasion des Grandes Gueules du Sport sur RMC.

« Ce n'est pas normal »

Interrogé sur le sujet, Pascal Dupraz n'a pas épargné Luis Enrique. « Il ne va pas sur le débat de fond, juste sur la forme. Et quand bien même le PSG serait défavorisé par rapport à d’autres clubs – ce qui n’est pas vrai – pourquoi va-t-il sur ce terrain-là. C’est inadmissible qu’il y ait des chants discriminatoires dans un stade de foot. Point barre. Que l’entraîneur du PSG, le plus grand club de France, puisse traiter sous la jambe ce genre de comportement inadmissible dans un stade, ce n’est pas normal! » insiste-t-il pour commencer.

Luis Enrique ennuie

En poste au PSG depuis l'été 2023, Luis Enrique a accumulé les petites polémiques au fil du temps. Et cette nouvelle déclaration ne va pas forcément redorer son image, même s'il a tenu à condamner tous les actes homophobes. « Ce qui l’importe, ce sont les sanctions qui s’abattent sur le PSG. Ça m’horripile. Sur ces sujets, tu ne dois rien dire. Je ne sais pas pourquoi il fait cette sortie. Et puis il y a autre chose: tu ne peux pas essayer de parler français s’il te plaît? Ça ne m’arrivera jamais d’aller en Espagne, mais si j’y vais je te promets de faire des efforts pour parler la langue » poursuit Pascal Dupraz.