Mercato : Un joueur du PSG recale un entraîneur prestigieux

Alexis Poch - Journaliste

Ancienne gloire du PSG entre 2011 et 2018, Javier Pastore a connu un beau parcours dans la capitale malgré les pépins physiques. L'Argentin aurait pu connaître un destin différent s'il avait accepté les avances de Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético de Madrid. Une décision qu'il ne semble pas regretter.

Ancien milieu offensif, Javier Pastore s'est récemment exprimé sur les différentes opportunités reçues au cours de sa carrière, notamment lorsqu'il était au PSG. Quand il est arrivé en 2011, l'Argentin est propulsé au rang de star puisque son transfert qui s'élevait à 42M€ constitue à l'époque un record en Ligue 1, tout comme son salaire. Finalement, il connaît une aventure incroyable même s'il a eu l'opportunité de signer dans un grand club espagnol à un moment.

L'Atlético était sur Pastore

Grande légende de l'Atlético de Madrid où il officie depuis 2011, Diego Simeone s'est rapproché de Javier Pastore il y a quelques années lorsque celui-ci évoluait au PSG. « Proche de signer dans un grand club espagnol ? Il y a eu des années où c'était le cas. Pendant les années Palerme, on a beaucoup parlé du Barça, mais je n'avais pas de place pour y jouer. Ce n'était pas la décision du club. L'Atlético, deux années de suite, est venu me chercher à Paris en 2013-15. Nous avons discuté, mais j'étais très à l'aise à Paris. J'ai eu cette discussion avec Cholo par la suite. "J'aurais fait de toi un meilleur joueur, non, je t'aurais fait défendre", m'a-t-il répondu » dit-il en riant dans un entretien avec Relevo.

Pastore a grandi à Paris

Première recrue de l'ère QSI, Javier Pastore n'a pas toujours vécu l'idylle annoncée mais l'Argentin s'est toujours bien senti dans le club de la capitale. Il a fini par prendre la direction de l'AS Roma en 2018 où il a très peu joué avant de disputer ses derniers matchs en 2023 au Qatar.