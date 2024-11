Transferts : «Un coup à 60-70M€» soufflé au PSG !

Axel Cornic

Avec le départ de Kylian Mbappé, certains pensaient que le Paris Saint-Germain allait investir sur le recrutement d’un numéro 9 d’envergure internationale comme a pu l’être par le passé Edinson Cavani. Personne n’est finalement arrivé lors du dernier mercato estival, mais en Italie on aurait un petit conseil pour le club parisien...

Bien connu pour sa vision de football, Luis Enrique a installé ses idées au PSG. C’est notamment le cas en attaque, avec ce fameux rôle de faix numéro 9 qui lui tient à cœur. Depuis la blessure de Gonçalo Ramos il ne joue en effet quasiment jamais avec un véritable attaquant de pointe, avec Randal Kolo Muani qui est d’ailleurs condamné à un rôle de supersub.

Pas de 9 au PSG

Une tentative aurait tout de même été faite lors du dernier mercato, avec Victor Osimhen. Véritable obsession de Luis Campos, le Nigérian aurait fait l’objet d’une offre parisienne de 200M€, pour lui mais surtout pour son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia. Ni l’un ni l’autre ne sont finalement arrivés au PSG, avec le Napoli qui aurait fait mur durant tout l’été, mais d’autres pistes pourraient bien s’ouvrir dans les prochains mois.

« Des équipes comme Manchester United ou le PSG pourraient se concentrer sur lui »

Et pourquoi pas Mateo Retegui ? Interrogé sur l’évolution de l’attaquant italien de l’Atalanta, Christian Vieri est persuadé qu’il pourrait faire le plus grand bien au PSG, ou encore à Manchester United. « La saison à venir sera décisive pour que Retegui démontre qu'il est un attaquant de grand calibre » a expliqué l’ancien buteur de Serie A, dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. « S'il est capable de reconfirmer les objectifs fixés cette année il peut être un coup à 60-70M€ sur le marché des transferts, et des équipes comme Manchester United ou le PSG, qui ont actuellement besoin d'un avant-centre, pourraient se concentrer sur lui ».