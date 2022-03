Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La voie se dégage pour cet attaquant de Ligue 1 !

Publié le 4 mars 2022 à 1h45 par A.C.

Performant avec le LOSC, Jonathan David aurait tapé dans l’œil de nombreux clubs, dont notamment le Paris Saint-Germain.

Un chose est sûre, Jonathan David ne devrait pas rester au LOSC très longtemps. Après une saison d’adaptation, le Canadien montre enfin toute l’entendue de son talent au LOSC et forcément, cela a attiré le regard d’un grand nombre de clubs. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain pense notamment à lui, avec une place en attaque qui pourrait se libérer avec la fin de contrat de Kylian Mbappé. Le PSG n’est toutefois pas seul sur le coup, puisque plusieurs clubs de Premier League se seraient déjà manifestés pour David.

Milan contraint d’oublier David