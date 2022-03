Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria doit rattraper son retard pour le remplaçant de Kamara !

Publié le 4 mars 2022 à 0h45 par A.C.

Pablo Longoria semble vouloir une nouvelle fois se tourner vers la Serie A pour renforcer l’Olympique de Marseille, qui cet été devrait perdre Boubacar Kamara.

On a longtemps espéré une prolongation, mais le temps passe et Boubacar Kamara semble inexorablement s’approcher d’un départ en fin de contrat. Un véritable coup dur pour l’Olympique de Marseille, puisque le joueur est un pur produit du centre de formation et surtout, il s’est révélé être une pièce essentielle du dispositif de Jorge Sampaoli. Pourtant, lors d’un récent entretien accordé à RMC Sport , Pablo Longoria a assuré ne pas avoir encore jeté l’éponge pour Kamara. « C'est ma responsabilité » a expliqué le président de l’OM. « Je suis au club depuis août 2020, j'assume mes responsabilités, particulièrement avec lui. Jusqu'au bout, la dernière parole n'est pas dite. Je continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités ». En attendant, il semble tout de même chercher un remplaçant à l’international espoirs français...

Veretout vers l’AC Milan ?