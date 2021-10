Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La voie est libre pour Lewandowski, mais…

Publié le 17 octobre 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien que le clan Robert Lewandowski estimerait que Manchester City soit une option pour son avenir, les Skyblues de Pep Guardiola n’auraient pas posé les bases pour le transfert de l’attaquant du Bayern Munich. De quoi faire les affaires du PSG.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 25 août dernier, et ce bien qu’Erling Braut Haaland soit la priorité du PSG pour combler l’éventuel départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé à la prochaine intersaison, l’option Robert Lewandowski est également prise en considération dans les bureaux des dirigeants du club de la capitale. Cependant, l’attaquant du Bayern Munich ferait tourner bien des têtes sur le marché des transferts et notamment du côté du Real Madrid et de Manchester City.

Pas de mouvement à City pour Robert Lewandowski