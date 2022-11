Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité sur l'offre colossale du Qatar pour Lionel Messi

Publié le 3 novembre 2022 à 22h45

Comme annoncé par le10Sport.com, le PSG va passer à la phase prolongation dans les prochaines semaines. Plusieurs cadres pourraient signer un nouveau contrat, notamment Lionel Messi, lié à la formation parisienne jusqu'en juin. Les négociations avec l'international argentin pourraient débuter après la prochaine Coupe du monde.

Le PSG ne sait plus où donner de la tête. Le club parisien a plusieurs priorités. Il va chercher à se renforcer lors du prochain mercato hivernal, mais aussi à prolonger ses cadres. Comme annoncé par le10Sport.com, les responsables vont débuter des négociations avec Marco Verratti, Marquinhos, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, mais aussi Lionel Messi.

La prolongation de Messi, une priorité pour le Qatar

Arrivé au PSG en août 2021, Lionel Messi voit son contrat expirer en juin prochain. A 35 ans, l'international argentin va devoir faire un choix crucial pour la fin de sa carrière, alors que le Barça et l'Inter Miami seraient en embuscade dans ce dossier. Selon le 10Sport.com, Luis Campos devrait entamer prochainement des discussions avec Messi et va essayer de le convaincre de prolonger l'aventure.

