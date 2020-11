Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité sur l’été agité de Milinkovic-Savic !

Publié le 7 novembre 2020 à 22h45 par A.C.

Grande priorité de Leonardo lors du dernier mercato estival, Sergej Milinkovic-Savic est finalement resté à la Lazio.

Ça commence à être l’un des serpents de mer de la Serie A. Voilà plusieurs années que Sergej Milinkovic-Savic est annoncé sur le départ, mais à chaque fois il finit par rester à la Lazio. Nous vous avons révélé le 26 aout dernier que le milieu de terrain souhaitait rejoindre le Paris Saint-Germain et Leonardo était prêt à tout pour le recruter. La Juventus et Manchester United auraient également tenté le coup pour Milinkovic-Savic à en croire la presse italienne, sans toutefois connaitre plus de succès que le PSG.

Milinkovic-Savic n’aurait jamais vraiment souhaité quitter la Lazio