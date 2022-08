Foot - Mercato - PSG

PSG : La vérité éclate pour le transfert de Robert Lewandowski

Publié le 11 août 2022 à 23h10 par Jules Kutos-Bertin

Dans un mercato où le PSG s’est renforcé presque à tous les postes, c’est la piste de l’attaquant qui fait le plus parler. Christophe Galtier l’a rappelé, il attend toujours du renfort offensif. Et la seule arrivée d’Hugo Ekitiké ne lui suffit pas. Et alors qu'il n'a pas pu recruter Robert Lewandowski, Luis Campos se tournerait aujourd'hui vers Marcus Rashford.

Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Christophe Galtier a fait clairement savoir qu'il voulait recruter un nouvel attaquant d'ici la fin du mercato estival. Alors que la piste menant à Robert Lewandowski n'a pas abouti, le coach du PSG pourrait se consoler avec Marcus Rashford.

Lewandowski a préféré le FC Barcelone au PSG

Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG avait coché le nom de Robert Lewandowski. au début de l'été. Une information confirmée par L’Equipe ce jeudi. Cependant, l’international polonais a préféré se diriger vers le FC Barcelone.

Robert Lewandowski était bien la priorité de Campos