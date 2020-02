Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La terrible révélation de cette ancienne pépite sur son départ...

Publié le 15 février 2020 à 3h45 par A.M.

Désormais au Borussia Dortmund, Dan-Axel Zagadou va retrouver le PSG, son club formateur, mardi prochain. Mais avant ces retrouvailles, le jeune défenseur est revenu sur son départ.

Comme de nombreux joueurs formés au PSG, Dan-Axel Zagadou a choisi de quitter le club de la capitale avant de signer son premier contrat professionnel. En effet, en 2017, le jeune défenseur alors âgé de 18 ans a choisi de s'engager avec le Borussia Dortmund. Et alors qu'il retrouvera le PSG mardi prochain pour le huitième de finale de Ligue des Champions, Dan-Axel Zagadou est revenu sur son départ du club parisien.

«Ils m’ont mis à la cave»