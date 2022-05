Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La terrible réponse d'Ousmane Dembélé sur son avenir !

Publié le 20 mai 2022 à 15h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé susciterait l'intérêt du PSG. Toutefois, le club de la capitale pourrait se casser les dents sur ce dossier et voir le numéro 7 du Barça le recaler. Interrogé sur son avenir, Ousmane Dembélé a fait clairement comprendre qu'il voulait prolonger avec le club catalan.

Lors de l'été 2017, le FC Barcelone a perdu Neymar, parti pour 222M€ au PSG. Pour combler le vide laissé par la star brésilienne, le Barça a décidé de se jeter sur Ousmane Dembélé, qui faisait le plus grand bonheur du Borussia Dortmund. Toutefois, l'attaquant français est loin d'avoir autant apporté que Neymar au Camp Nou. Et pour ne pas arranger les affaires du FC Barcelone, Ousmane Dembélé se dirige dangereusement vers un départ libre et gratuit cet été, et ce, parce que son contrat prendra fin le 30 juin et qu'une prolongation est encore loin d'être actée. D'ailleurs, plusieurs écuries européennes, dont le PSG, auraient été alertées par la situation d'Ousmane Dembélé, et verraient d'un très bon oeil l'idée de le recruter librement et gratuitement cet été. Mais heureusement pour le Barça, son numéro 7 semble vouloir rester en Catalogne.

Ousmane Dembélé montre qu'il veut prolonger au Barça...

Selon les informations de Sport.es , le FC Barcelone et le clan Ousmane Dembélé auraient prévu une nouvelle réunion la semaine prochaine pour essayer de trouver un accord contractuel. Et comme l'a indiqué le média espagnol, l'entourage de l'ancien pensionnaire du Borussia Dortmund aurait fait savoir à la direction du Barça qu'une prolongation était sa priorité, et ce, malgré les offres du PSG, de Chelsea et du Bayern.

...mais il ne sait pas encore de quoi son avenir est fait

D'ailleurs, Ousmane Dembélé ne cache plus son désir de rempiler à Barcelone. Dans une vidéo publiée par le journaliste Gerard Romero sur son compte Twitter , le numéro 7 du FC Barcelone a été interrogé sur sa volonté de continuer l'aventure sous la tunique blaugrana. Et on peut voir Ousmane Dembélé répondre par la positive en montrant son pouce. Toutefois, l'issue de ce feuilleton est encore loin d'être connue. Comme l'a indiqué José Alvarez dans El Chiringuito , Ousmane Dembélé ne saurait pas lui-même s'il paraphera un nouveau bail avec le Barça. A en croire le journaliste espagnol, le champion du monde français aurait fait passer ce message lors du diner de fin de saison avec ses coéquipiers. Le PSG de Nasser Al-Khelaïfi peut donc garder un espoir sur ce dossier.