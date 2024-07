Mercato - PSG : La tension monte pour ce transfert à 58M€

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement. Pour combler le départ de la star de 25 ans, le club parisien penserait à recruter Nico Williams. Toutefois, l'agent du joueur essaierait de faire durer le feuilleton le plus longtemps possible. Ce qui agacerait le FC Barcelone, également intéressé par Nico Williams.

Ce lundi, Kylian Mbappé est devenu officiellement un nouveau joueur du Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a quitté le PSG librement et gratuitement. Orpheline de la star de 25 ans, la direction rouge et bleu s'activerait pour dénicher son successeur.

🤬 "El Barça se está empezando a cabrear con el agente de Nico Williams".‼️ "Está intentando alargar al máximo la operación".¡Ojo a @jotajordi13 en #ChiringuitoBarcelona! pic.twitter.com/gQFL2swbPh — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 1, 2024

Le PSG en pince pour Nico Williams

En plus de Khvicha Kvaratskhelia, qui est une priorité pour le PSG d'après le10sport.com, le nom de Nico Williams aurait également été coché. En effet, le club de la capitale serait tombé sous le charme de l'ailier gauche de l'Athletic. Toutefois, l'agent du joueur préparerait un coup machiavélique, étant conscient que son poulain affole le mercato.

«Le Barça commence à s'énerver contre l'agent de Williams»