Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ se confirmerait pour cette pépite de Tuchel...

Publié le 20 décembre 2019 à 23h15 par A.D.

Alors qu’il n’a pas encore signé son premier contrat professionnel, Tanguy Kouassi serait en pleines négociations avec la direction du PSG. Malgré tout, la pépite de 17 ans se rapprocherait de plus en plus du RB Leipzig.

Le RB Leipzig aurait toujours les faveurs de Tanguy Kouassi. Véritable espoir du PSG, celui qui peut évoluer à la fois en défense centrale et au milieu de terrain sera libre en juin prochain s’il ne prolonge pas. Alors qu’il n’a pas signé son premier contrat professionnel, Tanguy Kouassi serait en discussions avec Leonardo, le directeur sportif du PSG. Toutefois, le RB Leipzig pourrait se muer en trouble fête sur ce dossier.

Tanguy Kouassi de plus en plus proche de Leipzig ?