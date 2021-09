Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance est claire pour cette cible de Leonardo !

Publié le 25 septembre 2021 à 22h45 par H.G.

Alors que le PSG aurait coché le nom de Franck Kessié afin de renforcer son milieu de terrain, l’AC Milan ne serait toujours pas fixé quant aux plans de son joueur pour son venir.

La venue de Georginio Wijnaldum n’a pas rassasié le PSG dans sa quête de renouveler son milieu de terrain. En effet, le club de la capitale aurait aimé enregistrer une autre arrivée dans ce secteur cet été et avait ainsi ciblé Paul Pogba. Seulement voilà, l’international français est finalement resté à Manchester United, repoussant donc à plus tard ce chantier de recrutement pour Leonardo à plus tard. Et depuis quelques semaines, une nouvelle piste a émergé, à savoir celle menant à Franck Kessié.

L’AC Milan n’est pas encore fixée pour Franck Kessié