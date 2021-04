Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Super Ligue pourrait totalement relancer l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 19 avril 2021 à 12h10 par B.C.

Régulièrement annoncé sur le départ, notamment après les résultats décevants de la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait voir son avenir totalement relancé par le lancement de la Super Ligue européenne.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo n’est pas encore assuré de poursuivre sa carrière à Turin. Les dernières déconvenues du club italien feraient en effet douter le Portugais, et les résultats en Serie A n’arrangent rien. Alors que Cristiano Ronaldo avait été laissé au repos ce dimanche, la Juve s’est inclinée sur la pelouse de l’Atalanta (1-0) et pointe à la 4e place au classement, à seulement deux points du Napoli (5e). Néanmoins, cela pourrait très prochainement passer au second plan avec le lancement de la Super Ligue européenne, de quoi relancer l’avenir de Cristiano Ronaldo.

« Il faudra voir si la Super Ligue sera introduite immédiatement »