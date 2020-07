Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La suite de l’été va être agité au PSG !

Publié le 28 juillet 2020 à 3h30 par T.M.

Pour le moment, le PSG est assez calme sur le marché des transferts. Toutefois, la suite pourrait bien être agitée…

Bien que le PSG compte sur de nombreuses stars, Leonardo a identifié certaines carences au sein de l’effectif de Thomas Tuchel. Les chantiers sont ainsi nombreuses lors de ce mercato estival, mais avec les conséquences financières de la crise sanitaire, le directeur sportif du PSG doit compter ses sous. Pour le moment, le club de la capitale a ainsi lâché 50M€ pour définitivement acheter Mauro Icardi, mais ça s’est arrêté là pour le moment. Depuis c’est assez calme dans la capitale. Néanmoins, les besoins sont encore nombreux et cela va donc bouger.

Des recrues sont encore attendues !