Mercato - PSG : La succession de Thiago Silva coûtera 0€ !

Publié le 30 mars 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que de nombreux noms ronflants circulent pour prendre la succession de Thiago Silva, dont le contrat arrive à échéance, le PSG aurait tout intérêt à privilégier les joueurs déjà présents dans l'effectif. Analyse.

Cet été, Leonardo va devoir gérer l'épineuse question des joueurs en fin de contrat. C'est notamment le cas de Thiago Silva qui attend un signe de sa direction pour prolonger. Mais compte tenu de son âge (35 ans) et de ses revenus (environ 18M€ bruts annuels), le PSG ne serait pas très chaud pour le conserver. Par conséquent, Leonardo travaille déjà à la succession de son capitaine et les noms de Milan Skriniar (Inter Milan), Kalidou Koulibaly (Naples) ou encore Gabriel (LOSC), comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, circulent avec insistance. Mais une autre solution existe.

Leonardo doit privilégier les pistes en interne