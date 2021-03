Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Thiago Motta enfin réglée au PSG ?

Publié le 15 mars 2021 à 3h45 par T.M.

Depuis le départ à la retraite de Thiago Motta, le PSG cherche ce joueur capable de remplacer l’Italien devant la défense. Et aujourd’hui, la solution pourrait être là.

Entre 2012 et 2018, Thiago Motta a été l’un des joueurs majeurs du PSG. Positionné devant la défense, l’Italien était le régulateur du jeu parisien. Mais une fois à le joueur à la retraite, le club de la capitale a eu énormément de mal à passer à autre chose. En effet, la succession de Motta était à chaque mercato l’un des gros sujets dans la capitale et il n’a jamais vraiment été résolu. Toutefois, aux yeux de Luis Fernandez, avec Marco Verratti et Leandro Paredes, le PSG pourrait avoir ce qu’il fait pour enfin oublier Thiago Motta.

« Paredes a des qualités et du caractère qui se rapprochent de Motta »