Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Kylian Mbappé se complique pour Leonardo !

Publié le 19 décembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Annoncé parmi les pistes offensives à l’étude au sein du PSG, Paulo Dybala a pourtant affiché son envie de continuer son aventure avec la Juventus encore un moment.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé suscite toujours autant d’interrogations au sein du PSG, Leonardo commencerait à assurer ses arrières sur le marché des transferts. Depuis quelque temps, le directeur sportif parisien aurait réactivé le contact avec l’entourage de Paulo Dybala, l’attaquant argentin de la Juventus. Mais ce dernier envisage-t-il de débarquer au PSG l’été prochain en cas de départ de Mbappé ?

Dybala voit son avenir… à la Juve !