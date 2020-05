Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Kurzawa se complique !

Publié le 30 mai 2020 à 23h45 par A.C.

Une des pistes les plus chaudes de Leonardo pour remplacer Layvin Kurzawa au Paris Saint-Germain, pourrait grandement se compliquer.

Si Leonardo espère toujours pouvoir prolonger Thiago Silva, comme nous vous l’avons révélé, la situation de Layvin Kurzawa est différente. Le latéral gauche devrait quitter le Paris Saint-Germain à la fin de son contrat. Selon nos informations, le PSG n’a en effet formulé aucune offre à Kurzawa. D’ailleurs, Leonardo travaille déjà sur son successeur, puisque nous vous avons parlé de l’intérêt du PSG pour Alex Telles, sous contrat avec le FC Porto jusqu’en juin 2021.

Chelsea avance pour Alex Telles !