Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La stratégie osée de Leonardo dans le dossier Lionel Messi !

Publié le 14 février 2021 à 22h10 par B.C.

Il y a quelques semaines, Leonardo a clairement indiqué que le PSG se tenait prêt si Lionel Messi décidait de quitter le FC Barcelone. Une déclaration qui n’aurait pas été faite sans raison…

Désireux de quitter le FC Barcelone l’été dernier, Lionel Messi a finalement été retenu par le club culé. Le scénario pourrait toutefois être différent dans les prochains mois puisque la Pulga arrive au bout de son contrat, et le PSG se tient prêt. Dans un entretien accordé à France Football en janvier dernier, Leonardo a clairement affiché ses intentions avec Lionel Messi : « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... Quatre mois (NDLR : d'ici la fin de la saison) dans le football, c'est une éternité, surtout dans cette période . » Une sortie qui a agacé le FC Barcelone, ce qui était peut-être l’objectif de l’Italo-brésilien.

« On ne peut pas exclure qu’il a fait cela pour ennuyer le Barça »