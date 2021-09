Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La stratégie du Real Madrid est révélée pour Kylian Mbappé !

Publié le 23 septembre 2021 à 18h45 par T.M.

N’ayant pas réussi à recruter Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid va désormais patiemment attendre l’été prochain, moment où le Français pourrait être libre. Et la Casa Blanca a déjà établi son plan de route.

Ce n’est plus un secret pour personne, le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé et cela est réciproque. Malheureusement pour eux, l’union n’a pas pu se réaliser lors du mercato estival. Malgré les offensives de la Casa Blanca, le PSG n’a pas été convaincu par ces offres et a donc retenu le Français. Mais le club de la capitale prend là un risque puisque Mbappé est dans sa dernière année de contrat. Ne voulant pas prolonger, le champion du monde pourra donc dès le 1er janvier s’engager avec son futur club qu’il rejoindra alors à l’été, une fois libre.

Une grosse prime à la signature pour Mbappé !