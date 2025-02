Mercato - PSG : La star parfaite annoncée en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Habitué au recrutement de grandes stars depuis l’ère qataris, le PSG avait notamment réussi à faire les coups Neymar et Lionel Messi ces dernières années. Mais comme l’a expliqué Daniel Riolo en direct dans l’After Foot sur RMC Sport, Khvicha Kvaratskhelia correspond mieux aux attentes du nouveau projet mis en place par le PSG. Et il valide ce recrutement.

Depuis le rachat du PSG par le Qatar en 2011, nombreuses sont les stars confirmées à avoir été attirées afin de faire grandir le projet sur le plan européen : Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Edinson Cavani, Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi… Des noms ronflants, mais qui n’ont toujours pas permis au PSG de soulever la première Ligue des Champions de son histoire. Du coup, le projet a radicalement changé sous l’impulsion de Luis Enrique, qui souhaite davantage miser sur de jeunes profils prometteurs.

Riolo charge Neymar et Messi

En direct au micro de l’After Foot sur RMC Sport lundi soir, Daniel Riolo a critiqué le passage de Neymar et Lionel Messi au PSG : « Je m’énervais contre les supporters qui adulaient Neymar. Parce que Messi et lui faisaient exprès de ne pas saluer le public, il fallait les forcer. Aujourd’hui on voit des mecs aller vers les supporters. Cet état d’esprit on l’attendait depuis trop longtemps (…) Un truc était catastrophe c’était les passes-droits donnés au stars. Mais tu as le droit de donner des matches avec des stars. La vraie aberration, ça a été Messi parce que ça ne collait pas. Mais le reste, c’est avec Neymar que tu vas en finale de Ligue des champions. L’été où il voulait partir, il fallait le laisser. Derrière, ça a pourri », estime Riolo.

« Kvara ? Une star pour les bonnes raisons »

Selon lui, la signature de Khvicha Kvaratskhelia cet hiver correspond au recrutement de star idéal et en parfaite adéquation avec le nouveau projet du PSG : « Quand tu prends Kvara, tu prends un mec qui n’a rien gagné, mais qui veut se bonifier. Tu prends une star pour une bonne raison. Messi et Neymar ne sont pas venus pour les bonnes raisons », poursuit Riolo.