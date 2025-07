Mercato - PSG : La signature complètement folle réclamée par Al-Khelaïfi !

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent au PSG entre 2014 et 2017, Serge Aurier a ensuite continué sa carrière à Tottenham et à Villarreal. Mais celle-ci aurait pu prendre une tournure bien différente si Nasser Al-Khelaïfi avait réussi à aller au bout de ses idées. L'international ivoirien révèle que le président du club de la capitale réclamait sa prolongation de contrat.

Aurier a refusé une offre de Nasser Al-Khelaïfi

En quittant le PSG en 2017, Serge Aurier est parti découvrir de nouveaux horizons malgré la volonté du club de le conserver. « Je pars par rapport à ma famille, ma mère. Ils ne pouvaient plus aller dans des trucs simples. Je me suis dit il ne faut pas que je reste. Les gens ne savaient pas que j’avais un contrat de 3 ans pour prolonger. J’ai refusé. J’ai eu une discussion avec le président, il m’a dit de rester, de signer le contrat. Il y a aussi Dani Alves qui me dit que je ne dois pas partir parce qu’on veut la Ligue des Champions. Ça m’a fait plaisir, mais dans ma tête j’étais déjà loin. Je me suis dit c’est mort. J’avais besoin de me construire comme homme et pour ça je ne pouvais pas rester » explique-t-il dans le podcast Kampo.