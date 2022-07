Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La révolution se confirme, le Qatar recale deux stars

Publié le 8 juillet 2022 à 17h30 par Dan Marciano

Nasser Al-Khelaïfi l'a annoncé, il n'est plus question de recruter des stars. Accompagné de Luis Campos, le président du PSG souhaite donner une nouvelle trajectoire au projet parisien. Même si des opportunités se présentent sur le marché, comme Cristiano Ronaldo ou Paulo Dybala, le club de la capitale reste fidèle à sa nouvelle ligne de conduite.

Le projet QSI prend un virage important. Suite à la nouvelle saison décevante du PSG, les dirigeants qataris ont décidé de donner un coup de pied dans la fourmilière, bousculant ses habitudes. Abonné à un recrutement XXL sous l'ère Leonardo, le club pourrait explorer de nouveaux marchés grâce à la présence de Luis Campos. Arrivé en tant que conseiller sportif, le Portugais cherche, avant tout, des « joueurs de football », désireux de se mettre au service du collectif. Campos est épaulé par Antero Henrique, qui fait son retour au PSG, et devrait travailler main dans la main avec le nouvel entraîneur de la formation, Christophe Galtier.

Mercato - PSG : Après l'arrivée de Galtier, un transfert à 80M€ bouclé par Campos ? https://t.co/Wbn5TNwlMg pic.twitter.com/aervQl9Un6 — le10sport (@le10sport) July 7, 2022

Le bling-bling à Paris c'est terminé

Lors d'un entretien accordé au Parisien il y a quelques semaines, Nasser Al-Khelaïfi avait annoncé la couleur pour cet été, et les mois qui vont suivre. « Le rêve est une chose, la réalité une autre. Peut-être devrait-on d’ailleurs changer notre slogan... Dream Bigger (rêver plus grand), c’est bien, mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes. On a fait de grandes choses depuis onze ans, mais chaque année, on doit se demander comment progresser, comment être meilleurs » avait confié le président du PSG.

Le PSG ne sautera pas sur l'occasion Ronaldo...

En ce début de mercato, le PSG reste fidèle a sa ligne de conduite. Pour son premier transfert, Luis Campos a jeté son dévolu sur Vitinha, un jeune talent arrivé en provenance de Porto. alors que la piste Paul Pogba avait été évoquée. Ancienne piste de Leonardo, Cristiano Ronaldo pourrait être disponible sur le marché. Mais sur le départ de Manchester United, la star portugaise ne s'engagera pas avec le PSG. « Le PSG ne le signera pas car ils ont Messi, Neymar et Mbappe. C'est difficile de trouver un autre club qui lui donnera l'opportunité de jouer en Ligue des champions » a certifié Gianluca Di Marzio. Selon le journaliste italien, Ronaldo pourrait soit rejoindre Chelsea, soit la MLS.

... Et ne tentera pas le coup Dybala