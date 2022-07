Mercato - PSG : Grande nouvelle pour ce transfert à 70M€ de Campos

Foot - Mercato - PSG

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos travaille, depuis plusieurs semaines, sur le dossier Milan Skriniar. Malgré une forte concurrence, le responsable parisien serait sur le point d'acter l'arrivée du défenseur slovaque. En interne, le club de la capitale ne cacherait pas son optimisme. Un transfert estimé à 70M€ selon la presse italienne.

Le 10 juin dernier, le PSG officialisait la nomination de Luis Campos au poste de conseiller sportif. Dès son arrivée dans la capitale, le Portugais s'est attaqué au dossier Gianluca Scamacca (Sassuolo) et Milan Skriniar. Un joueur déjà dans les tablettes de Leonardo, son prédécesseur. Depuis plusieurs semaines, le PSG discute avec l'Inter, mais le club parisien n'était pas seul.

Comme l'a confirmé le journaliste anglais Ben Jacobs, Tottenham avait étudié ce profil. Le club anglais avait envisagé de le recruter lors de ce mercato estival, avant de se retirer, laissant le PSG seul en piste dans ce dossier Skriniar. Luis Campos aurait déjà obtenu l'accord du joueur et cherche désormais un terrain d'entente avec l'Inter.

Spurs also no longer in the race for Milan Skriniar. PSG remain confident of completing a deal for a guaranteed fee of around £60 million. As previously reported, Inter always open to a Skriniar sale (unlike Martinez). Skriniar has agreed terms with PSG already.