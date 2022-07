Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani va plomber un gros transfert d’Henrique et Campos

Publié le 8 juillet 2022 à 13h30 par Thomas Berthelot

Pourtant adulé et aimé par les supporters du PSG, Edinson Cavani pourrait jouer un mauvais tour à ses anciens fans. Le meilleur buteur de l’histoire du club serait prêt à mettre une épine dans le pied de Paris. Et pour cause, alors que le PSG espère envoyer Mauro Icardi du côté de Monza, c'est bien le Matador qui pourrait y signer.

Paris est dans une volonté de dégraisser son effectif. Trop de joueurs professionnels sous contrat. Luis Campos et le PSG ont donc missionné Antero Henrique pour trouver des portes de sortie aux joueurs indésirables. Parmi ces joueurs, Mauro Icardi.

Icardi la clé de voûte du mercato offensif parisien

L’international Argentin, est un pion essentiel de la réussite du mercato estival parisien. D’autres dossiers sont encore en attente. Scamacca, notamment, est annoncé avec insistance dans la capitale. Mais pour cela, il faut que Mauro Icardi trouve un club qui souhaite bien le récupérer. La posture de l’Argentin est claire, il souhaite honorer son contrat jusqu’à la fin. Jorge Mendes a même été mandaté pour aider le club à lui trouver un autre club. Compte tenu de la difficulté de réussir à boucler un transfert, la direction du PSG serait encline à discuter pour un départ en prêt de son attaquant. Le PSG serait alors contraint de prendre en charge une partie du salaire. C’est ainsi que le promu en Série A, Monza a montré de l’intérêt envers Icardi. Avec Silvio Berlusconi qui a racheté le club, Monza aimerait donc frapper quelques coups d’envergure sur ce mercato estival. Pour rappel, Mauro Icardi au PSG, ce sont 29 matchs joués pour 5 buts la saison dernière. Un retour dans le championnat qui l’a vu exploser serait probable.

Mercato : Un club sort du silence, le PSG peut y croire pour le transfert d'Icardi https://t.co/rwGDRP3FEp pic.twitter.com/wMwcGm1WDo — le10sport (@le10sport) July 7, 2022

Cavani peut tout court-circuiter

Monza, flairant plusieurs pistes, s’intéresse également au profil du Matador Edinson Cavani. Libre de s’engager où il veut depuis la fin de son contrat avec Manchester United, il apparaît donc comme une alternative à moindre coût pour le promu italien. Des rencontres entre les deux parties auraient même eu lieu selon Sky Italia . Une arrivée qui pourrait donc bloquer les négociations entre Paris et Monza pour Icardi. Meilleur buteur de l'histoire du PSG, Cavani pourrait donc jouer un drôle de tour à son ancien club.

Monza laisse planer le doute