Mercato : Le PSG ne lâche pas l’affaire pour le transfert d’Icardi

Foot - Mercato - PSG

Arrivé au PSG lors de l’été 2019, Mauro Icardi était pressenti comme le successeur d’Edinson Cavani. Mais finalement, l’Argentin n’a pas vraiment duré sur le long terme, au point de perdre sa place dans le onze parisien. D’ailleurs, le club de la capitale voudrait toujours se débarrasser de lui et aimerait que cela se fasse plutôt rapidement.

Pour cet été, le PSG a prévu un grand recrutement mais aussi un bon ménage au sein de son effectif. Le club de la capitale aimerait se séparer de plusieurs indésirables, qui n’entrent plus vraiment dans les plans de la direction. Des joueurs comme Idrissa Gueye, Julian Draxler, Thilo Kehrer ou encore Mauro Icardi sont concernés par ce nettoyage du vestiaire. Et le champion de France ne semble avoir clairement pas changé d’avis concernant l’Argentin.

Paris Saint-Germain will be in direct contact again with Sassuolo for Gianluca Scamacca. PSG are prepared to offer €40m, Sassuolo always asked for €50m price tag. Talks entering into key stages. 🇫🇷🇮🇹 #transfers PSG are still hoping for Mauro Icardi to leave the club soon.