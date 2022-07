Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG pousse pour un transfert, Mauro Icardi a tranché

Publié le 7 juillet 2022 à 22h45 par Hugo Ferreira

Plus en odeur de sainteté au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi pourrait faire son départ lors du mercato estival. En effet, celui-ci ne séduit plus dans la capitale, et le PSG ne devrait pas le retenir en cas de bonne offre. Le problème vient plutôt du côté de l’Argentin, qui ne compterait pas réduire son salaire.

Après avoir enregistré le départ libre d’Angel Di Maria, le Paris Saint-Germain pourrait voir d’autres attaquants faire leurs valises cet été. C’est notamment le cas de Mauro Icardi. Arrivé dans la capitale en 2019, l’Argentin avait réalisé des débuts très prometteurs, mais, ses performances ne conviennent plus, et le PSG souhaite s’en séparer. D’autant plus qu’il y a du monde qui aimerait s'offrir les services du natif de Rosario.

Icardi a des prétendants pour son avenir

Malgré ses mauvaises prestations avec le Paris Saint-Germain cette saison, Mauro Icardi aurait tout de même des options pour son avenir. En effet, l’Argentin est dans le viseur de l’OGC Nice, mais pas seulement. Le joueur de 29 ans garde une belle cote en Italie, où il avait inscrit 135 buts et délivré 33 passes décisives en 252 rencontres avec la Sampdoria et l’Inter, et Monza, fraichement promu dans l’élite, aimerait rapatrier l’attaquant en Serie A. Cependant, Icardi ne serait pas séduit par cette option pour des raison financières.

Icardi ne souhaite pas réduire son salaire