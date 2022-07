Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi fait capoter son transfert

Publié le 6 juillet 2022 à 20h45 par Axel Cornic

Poussé vers la sortie depuis plusieurs mois déjà, Mauro Icardi ne semble pas du tout avoir sa place dans le nouveau PSG de Christophe Galtier, où l’on attend l’arrivée de Gianluca Scamacca. A Paris, on souhaiterait toujours le vendre, mais les options ne sont pas nombreuses et l’attaquant argentin ne facilite pas du tout les choses.

Leonardo avait déjà essayé de se débarrasser de lui et ce n’est pas la saison catastrophique qui s’est terminée en mai dernier, qui a changé la situation. Mauro Icardi est toujours indésirable au PSG et encore plus depuis l’arrivée de Luis Campos, qui souhaite recruter un autre attaquant. Il s’agirait selon Sky Sport Italia de Gianluca Scamacca, qui pourrait rejoindre le PSG dans le cadre d’un transfert à 50M€.

Le PSG va devoir faire un effort

Mais ou pourrait rebondir Mauro Icardi ? Après avoir été lié à de nombreux clubs étrangers comme français, avec notamment l’OGC Nice, l’attaquant du Paris Saint-Germain aurait une nouvelle piste assez improbable. Il s’agit de Monza, ambitieux promu de Serie A, dont la marge de manœuvre n’est toutefois pas énorme. Encore tout récemment, La Gazzetta dello Sport parlait d’un possible prêt, mais à la seule condition que le PSG prenne en charge les 2/3 du salaire d’Icardi.

Icardi refuse de renoncer au moindre centime